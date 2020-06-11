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Bakan Kasapoğlu'ndan sosyal medyayı sallayan "Hagi mi?, Alex mi?" anketi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, Twitter'dan başlattığı 'Hagi mi, Alex mi" anketi futbolseverler tarafından büyük ilgi gördü.

Bakan Kasapoğlu'ndan sosyal medyayı sallayan
11.06.2020 21:24 | Son Güncelleme: 11.06.2020 21:30

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, Twitter'dan başlattığı 'Hagi mi, Alex mi" anketi futbolseverler tarafından büyük ilgi gördü. Yaklaşık yarım milyon Twitter kullanıcısının katıldığı ankette oy sayısı oldukça dikkat çekti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Twitter'da ilginç bir ankete imza attı. Galatasaray'ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi ile Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcusu Alex de Souza arasındaki kıyasıya rekabeti anketlere taşıyan Bakan Kasapoğlu, "Bana göre her ikisinin de yeri çok farklı ancak bu soru anketlerin vazgeçilmezi : ) Hagi mi Alex mi?" şeklinde duyurduğu ankete yaklaşık yarım milyon kullanıcı katılarak sosyal medyada yeni bir rekora imza attı.

Vedat Milör'ün anketini geride bıraktı

Geçtiğimiz yıl gastronomi yazarı Vedat Milor'ün 437 bin kişinin oy kullandığı 'menemen' anketini 462 bin 335 oy sayısıyla geride bırakan Bakan Kasapoğlu'nun bu anketi, Twitter'da bazı kullanıcılar tarafından yeni bir rekor olarak adlandırıldı.

Anketin kazananı Alex oldu

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Alex ankette yüzde 47,3 oyla birinci olurken, katılımcıların yüzde 46,5'i Hagi'yi tercih etti. Takipçilerin yüzde 6,2'si de "Zor tercih" seçeneğini işaretledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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