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Bakan Kasapoğlu'ndan sosyal medyayı sallayan anket

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Twitter'dan başlattığı 'Hagi mi, Alex mi" anketi futbolseverler tarafından büyük ilgi gördü.

Bakan Kasapoğlu'ndan sosyal medyayı sallayan anket
11.06.2020 22:42 | Son Güncelleme: 11.06.2020 23:09

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Twitter'dan başlattığı 'Hagi mi, Alex mi" anketi futbolseverler tarafından büyük ilgi gördü. Yaklaşık yarım milyon twitter kullanıcısının katıldığı ankette oy sayısı oldukça dikkat çekti. 

Gençlik ve Spor Bakanı Dr.  Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Twitter'da ilginç bir ankete imza attı. Galatasaray'ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi ile Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcusu Alex de Souza arasındaki kıyasıya rekabeti anketlere taşıyan Bakan Kasapoğlu'nun ""Bana göre her ikisinin de yeri çok farklı ancak bu soru anketlerin vazgeçilmezi : ) Hagi mi Alex mi?" şeklinde duyurduğu anket, yaklaşık yarım milyon kullanıcının katılımıyla sosyal medyada yeni bir rekora imza attı.

VEDAT MİLÖR'ÜN ANKETİNİ GERİDE BIRAKTI Geçtiğimiz yıl gastronomi yazarı Vedat Milor'ün 437 bin kişinin oy kullandığı 'menemen' anketini 462 bin 335 oy sayısıyla geride bırakan Bakan Kasapoğlu'nun bu anketi, Twitter'da bazı kullanıcılar tarafından yeni bir rekor olarak adlandırıldı.ANKETİN KAZANANI ALEX OLDU 

Eski Fenerbahçeli Alex ankette yüzde 47,3 oyla birinci olurken, katılımcıların yüzde 46,5'i Hagi'yi tercih etti. Takipçilerin yüzde 6,2'si de "Zor tercih" seçeneğini işaretledi.


Kaynak: DHA

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