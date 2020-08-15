Bakan Kasapoğlu'ndan Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'a tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sivasspor Kulübünün olağan genel kurulunda başkanlığa tekrar seçilen Mecnun Otyakmaz'ı kutladı.
15.08.2020 22:25 | Son Güncelleme: 15.08.2020 23:04
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sivasspor Kulübünün olağan genel kurulunda başkanlığa tekrar seçilen Mecnun Otyakmaz'ı kutladı.
Bakan Kasapoğlu, yayımladığı kutlama mesajında, "Sivasspor Kulübünün olağan genel kurul toplantısında başkanlığa yeniden seçilen Mecnun Otyakmaz ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Kırmızı-beyazlı kulübümüzün başkan ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA