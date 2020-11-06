Bakan Kasapoğlu'ndan Sivasspor için tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA Avrupa Ligi I Grubu üçüncü maçında Karabağ'ı 2-0 mağlup eden DG Sivasspor Kulübü'nü tebrik etti.