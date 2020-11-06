Bakan Kasapoğlu'ndan Sivasspor için tebrik mesajı
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Bakan Kasapoğlu'ndan Sivasspor için tebrik mesajı

06.11.2020 10:49 | Son Güncelleme: 06.11.2020 10:56
Bakan Kasapoğlu'ndan Sivasspor için tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA Avrupa Ligi I Grubu üçüncü maçında Karabağ'ı 2-0 mağlup eden DG Sivasspor Kulübü'nü tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA Avrupa Ligi I Grubu üçüncü maçında Karabağ'ı 2-0 mağlup eden DG Sivasspor Kulübü'nü tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, UEFA Avrupa Ligi I Grubu üçüncü maçında Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı mağlup ederek gruptaki ilk 3 puanını alan Sivasspor Kulübü için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"UEFA Avrupa Liginde Qarabağ'ı 2-0 mağlup ederek, gruptaki ilk galibiyetini alan temsilcimiz Sivasspor'u tebrik ediyorum."

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Bakan Kasapoğlu'ndan Sivasspor için tebrik mesajı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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