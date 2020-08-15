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Bakan Kasapoğlu'ndan Sivasspor başkanı Mecnun Otyakmaz'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Demir Grup Sivasspor'un yapılan olağan genel kurulunda tekrar başkanlığa seçilen Mecnun Otyakmaz'ı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu'ndan Sivasspor başkanı Mecnun Otyakmaz'a tebrik
15.08.2020 23:20 | Son Güncelleme: 16.08.2020 00:32

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Demir Grup Sivasspor'un yapılan olağan genel kurulunda tekrar başkanlığa seçilen Mecnun Otyakmaz'ı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un olağan genel kurulunda başkanlığa yeniden seçilen Mecnun Otyakmaz için kutlama mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Demir Grup Sivasspor Kulübü'nün olağan genel kurul toplantısında başkanlığa yeniden seçilen Mecnun Otyakmaz ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Kırmızı Beyazlı Kulübümüzün başkan ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diliyorum" - ANKARA

Kaynak: İHA

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