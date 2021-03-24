Bakan Kasapoğlu'ndan Sistem9 Yeşilyurt Kulübü'ne tebrik
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Bakan Kasapoğlu'ndan Sistem9 Yeşilyurt Kulübü'ne tebrik

24.03.2021 16:33 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:41
Bakan Kasapoğlu'ndan Sistem9 Yeşilyurt Kulübü'ne tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Voleybolda CEV Challenge Kupası'nı kazanan Sistem9 Yeşilyurt Kulübü için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Voleybolda CEV Challenge Kupası'nı kazanan Sistem9 Yeşilyurt Kulübü için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Voleybolda CEV Challenge Kupası'nı kazanan Sistem9 Yeşilyurt Kulübü'nü yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan CEV Challenge Kupası finalinde Romanya temsilcisi CSM Volei Alba'yı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Sistem9 Yeşilyurt Kulübü Kadın Voleybol Takımımızı kutluyorum. Bizlere büyük mutluluk yaşatan Sistem9 Yeşilyurt Kulübü'müzün oyuncularına, teknik heyet, yönetimine teşekkür ediyorum. Sistem9 Yeşilyurt Kulübü'nün kazandığı bu değerli şampiyonluğu, gelecek yıllarda da tekrarlamasını diliyorum."

(Ali Nargüner/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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