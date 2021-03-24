Sistem9 Yeşilyurt Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası'nda şampiyon oldu
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Sistem9 Yeşilyurt Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası'nda şampiyon oldu

24.03.2021 16:29 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:33
Sistem9 Yeşilyurt Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası'nda şampiyon oldu

Sistem9 Yeşilyurt, voleybolda Kadınlar CEV Challenge Kupası'nı kazandı.

Sistem9 Yeşilyurt, voleybolda Kadınlar CEV Challenge Kupası'nı kazandı.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan CEV Challenge Kupası final rövanşında Sistem9 Yeşilyurt, Romanya ekibi CSM Volei Alba'yı ağırladı.

İlk maçı 3-0 kazanan temsilcimiz, rövanşı da 25-17, 25-17 ve 25-12'lik setlerle 3-0 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.BAKAN KASAPOĞLU'NDAN SİSTEM9 YEŞİLYURT'A TEBRİKGençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Voleybolda CEV Challenge Kupası'nı kazanan Sistem9 Yeşilyurt Kulübü için tebrik mesajı yayımladı.Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan CEV Challenge Kupası finalinde Romanya temsilcisi CSM Volei Alba'yı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Sistem9 Yeşilyurt Kulübü Kadın Voleybol Takımımızı kutluyorum. Bizlere büyük mutluluk yaşatan Sistem9 Yeşilyurt Kulübü'müzün oyuncularına, teknik heyet, yönetimine teşekkür ediyorum. Sistem9 Yeşilyurt Kulübü'nün kazandığı bu değerli şampiyonluğu, gelecek yıllarda da tekrarlamasını diliyorum."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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