Bakan Kasapoğlu'ndan saat 19.19'da "İstiklal Marşı" çağrısı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle saat 19.19'da İstiklal Marşı okumak için çağrıda bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle saat 19.19'da İstiklal Marşı okumak için çağrıda bulundu.

Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Saat 19.19'da Türkiye'nin randevusu var. Ben de milli sporcularımızla birlikte İstiklal Marşımızı okumak için Ankara'daki Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezimizde olacağım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA