Bakan Kasapoğlu'ndan, Rıza Kayaalp'e tebrik

24.10.2019 15:46

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 7. Dünya Askeri Oyunları'nda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp'i kutladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Kasapoğlu'nun, 7. Dünya Askeri Oyunları'nda Estonyalı rakibi Heiki Nabi'yi yenen ve 130 kiloda altın madalya kazanan grekoromen milli güreşçi Rıza Kayaalp'i tebrik ettiği bildirildi.

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Çin'de düzenlenen 7. Dünya Askeri Oyunları'nda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp'i kutluyorum. Dünya ve Avrupa şampiyonluğu gibi başarılarına Dünya Askeri Oyunları şampiyonluğunu da ekleyen Rıza Kayaalp'ten önümüzdeki yıl Tokyo'da olimpiyat şampiyonluğu beklediğimizi hatırlatıyor, bu başarıda emeği geçenlere herkese teşekkür ediyorum." ?

Kaynak: AA