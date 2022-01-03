Bakan Kasapoğlu'ndan Pekin 2022 bileti alan milli sporculara tebrik

ERZURUM (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kayaklı koşu branşında 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı alan milli sporcular Ayşenur Duman, Özlem Ceren Dursun ve Yusuf Emre Fırat'ı kutladı.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı yazılı mesajda, " Erzurum'da düzenlenen olimpik seçmelerde kayaklı koşu branşında mücadele ederek 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanan Ayşenur Duman, Özlem Ceren Dursun ve Yusuf Emre Fırat'ı tebrik ediyorum. Sporcularımızın ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine yürekten inanıyor, milli sporcularımızın başarısında emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri

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