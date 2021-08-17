Bakan Kasapoğlu'ndan paralimpik sporculara moral ziyareti
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Bakan Kasapoğlu'ndan paralimpik sporculara moral ziyareti

Bakan Kasapoğlu'ndan paralimpik sporculara moral ziyareti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na hazırlanan paralimpik yüzme ve masa tenisi sporcuları ile görme engelli atlet Havva Elmalı ve gülle atma branşında özel sporcu Mihriban Korkmaz'ı Ankara'da kamp yaptıkları Türkiye Olimpik Hazırlama...

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na hazırlanan paralimpik yüzme ve masa tenisi sporcuları ile görme engelli atlet Havva Elmalı ve gülle atma branşında özel sporcu Mihriban Korkmaz'ı Ankara'da kamp yaptıkları Türkiye Olimpik Hazırlama Merkezi'nde ziyaret etti.

Bakan Kasapoğlu, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na hazırlanan milli sporculara destek ziyaretlerini sürdürüyor. Hafta sonu Paralimpik Basketbol ve Okçuluk Milli Takımı Sporcularını kamp yaptıkları İstanbul ve Kocaeli"de ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, dün de Ankara'daki Türkiye Olimpik Hazırlama Merkezi'nde (TOHM) çalışmalarını sürdüren Yüzme Milli Takımı ile Tekerlekli Sandalye Masa Tenisi Takımı sporcularına destek ziyaretinde bulundu. Bakan Kasapoğlu TOHM'da kampta bulunan görme engelli atlet Havva Elmalı ve gülle atma branşında özel sporcu Mihriban Korkmaz'la da bir araya geldi.

 "SONUÇ NE OLURSA OLSUN SİZLER GÖNLÜMÜZÜN ALTIN MADALYALI ŞAMPİYONLARISINIZ"Tokyo'da 24 Ağustos - 5 Eylül tarihlerinde yapılacak olan Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları öncesinde Türkiye'yi Tekerlekli Sandalye Masa Tenisi branşında temsil edecek sporcularla bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, ay-yıldızlı bayrağın uluslararası sahnede temsil edilmesinin, başlı başına büyük bir başarı olduğuna işaret etti. Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Tüm yüreğimizle, gönlümüzle hep birlikte, 84 milyon yanınızda. Arkadaşlar siz bu süreçte memleketi temsil edeceksiniz. Herkese nasip olmayan bir görev bu. Sizler güçlü sporcularımızsınız. Sizlerden beklentimiz elbette yüksek fakat gelecek performanslarınızdan bağımsız olarak, Tokyo'da mücadele hakkını kazanmış olmanın başlı başına bir başarı olduğunu unutmayın. Bunu özellikle söyleyeceğim; sizlerin bu memleketi, bu güzel ülkeyi en güçlü şekilde temsil edeceğinize inanıyorum. Çalıştınız, çabaladınız. Sonuç nasıl olursa olsun sizler gönlümüzün altın madalyalı şampiyonlarısınız. Bundan yana kimsenin tereddütü olmasın. Antrenörlerimiz, hekimlerimiz fizyoterapistlerimiz, beslenme uzmanlarımız, spor psikologlarımız, analistlerimiz, hülasa tüm destek ekipleri bir aile olarak emek verdi. Biz bu emeğe saygı duyuyoruz, bu emek bizim için her şeyin fevkinde, her şeyden çok daha kıymetli."


- Ankara
Bakan Kasapoğlu'ndan paralimpik sporculara moral ziyareti
Bakan Kasapoğlu'ndan paralimpik sporculara moral ziyareti
Bakan Kasapoğlu'ndan paralimpik sporculara moral ziyareti
Bakan Kasapoğlu'ndan paralimpik sporculara moral ziyareti
Bakan Kasapoğlu'ndan paralimpik sporculara moral ziyareti
Bakan Kasapoğlu'ndan paralimpik sporculara moral ziyareti
Bakan Kasapoğlu'ndan paralimpik sporculara moral ziyareti
Bakan Kasapoğlu'ndan paralimpik sporculara moral ziyareti
Bakan Kasapoğlu'ndan paralimpik sporculara moral ziyareti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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