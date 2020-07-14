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Bakan Kasapoğlu'ndan Paralimpik Milli sporculara tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde eden Masa Tenisi Milli Takımı sporcuları Ali Öztürk, Nesim Turan, Hatice Duman, Neslihan Kavas ve Kübra Korkut'u tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu'ndan Paralimpik Milli sporculara tebrik
14.07.2020 17:53 | Son Güncelleme: 14.07.2020 17:57

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde eden Masa Tenisi Milli Takımı sporcuları Ali Öztürk, Nesim Turan, Hatice Duman, Neslihan Kavas ve Kübra Korkut'u tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde eden Masa Tenisi Milli Takımı sporcuları Ali Öztürk, Nesim Turan, Hatice Duman, Neslihan Kavas ve Kübra Korkut için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Uluslararası Masa Tenisi Federasyonunun yayımladığı paralimpik dünya sıralaması listesine göre, kendi kategorilerinde yükselen ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota alma hakkı elde eden milli sporcularımızdan Ali Öztürk, Nesim Turan, Hatice Duman, Neslihan Kavas ve Kübra Korkut'u kutluyorum. Bizleri gururlandıran milli sporcularımıza 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda başarılar diliyorum. Milli Sporcularımızın başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyorum" - ANKARA

Kaynak: İHA

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