Bakan Kasapoğlu'ndan para bilek güreşi milli sporcularına tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Para Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'nda toplamda 13 madalya kazanan milli sporcuları, yayımladığı tebrik mesajıyla kutladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Para Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'nda toplamda 13 madalya kazanan milli sporcuları, yayımladığı tebrik mesajıyla kutladı.
Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Romanya'nın Köstence kentinde düzenlenen Para Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'nda 7 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya olmak üzere toplamda 13 madalya kazanan sporcu kardeşlerimi kutluyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere, ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Sporcularımıza başarılarının devamını diliyorum."