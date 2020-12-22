Bakan Kasapoğlu'ndan Özkan Sümer için taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk futboluna ve Trabzonspor'a önemli hizmetlerde bulunmuş Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk futboluna ve Trabzonspor'a önemli hizmetlerde bulunmuş Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nda başkan vekilliğinin yanı sıra Trabzonspor'da futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık yapmış olan Özkan Sümer, 80 yaşında hayatını kaybetti. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Sümer için taziye mesajı paylaştı.

Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Trabzonspor'da futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık görevlerinde bulunan Özkan Sümer'in bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrendim. A Milli Futbol Takımımızı da bir dönem çalıştıran, Türk futboluna önemli hizmetlerde bulunan Özkan Sümer'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve Trabzonspor Kulübü ve futbol camiasına başsağlığı diliyorum." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı