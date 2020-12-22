Bakan Kasapoğlu'ndan Özkan Sümer için taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hayatını kaybeden eski Trabzonspor Kulübü Başkanlarından Özkan Sümer için taziyede bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hayatını kaybeden eski Trabzonspor Kulübü Başkanlarından Özkan Sümer için taziyede bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, vefat eden eski Trabzonspor Kulübü Başkanlarından Özkan Sümer için taziye mesajı yayınladı.

Bakan Kasapoğlu, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Trabzonspor'da futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık görevlerinde bulunan Özkan Sümer'in bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrendim. A Milli Futbol Takımımızı da bir dönem çalıştıran, Türk futboluna önemli hizmetlerde bulunan Özkan Sümer'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, Trabzonspor Kulübü ve futbol camiasına başsağlığı diliyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı