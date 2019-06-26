Bakan Kasapoğlu'ndan Özgür Varlık'a tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Atıcılıkta 25 metre rapid tabanca kategorisinde 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota alan Özgür Varlık'ı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Belarus'un başkenti Minsk'te devam eden 2. Avrupa Oyunları'nda Atıcılıkta 25 metre rapid tabanca kategorisinde aldığı sonuç ile 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota alan Özgür Varlık için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Belarus'un başkenti Minsk'te devam eden 2. Avrupa Oyunları'nda Atıcılıkta 25 metre rapid tabanca kategorisinde elde ettiği sonuç ile 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota alan Özgür Varlık'ı kutluyorum. Sporcumuzun başarısında emeği geçenleri tebrik ediyor, milli sporcumuza 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA