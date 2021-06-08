Bakan Kasapoğlu'ndan Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi'nde İnceleme

"Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü" programına katılmak üzere ilimize gelen Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yapımı devam eden Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi'nde İncelemelerde bulunarak yetkililerden bilgiler aldı.