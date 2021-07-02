Bakan Kasapoğlu'ndan olimpiyat kotası alan milli atletlere tebrik
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Bakan Kasapoğlu'ndan olimpiyat kotası alan milli atletlere tebrik

Bakan Kasapoğlu'ndan olimpiyat kotası alan milli atletlere tebrik
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Atletizm Birliği'nin kesin listesine göre Tokyo 2020 Olimpiyatlarına katılma hakkı elde eden 100 metrede Jak Ali Harvey ve Emre Zafer Barnes, 20 kilometre yürüyüşte Evin Demir, Şahin Şenoduncu ve Abdülselam İmuk ile 4100 bayrak...

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Atletizm Birliği'nin kesin listesine göre Tokyo 2020 Olimpiyatlarına katılma hakkı elde eden 100 metrede Jak Ali Harvey ve Emre Zafer Barnes, 20 kilometre yürüyüşte Evin Demir, Şahin Şenoduncu ve Abdülselam İmuk ile 4100 bayrak takımını tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Atletizm Birliği'nin kesin listesine göre Tokyo 2020 Olimpiyatları'na katılma hakkı kazanan 100 metrede Jak Ali Harvey ve Emre Zafer Barnes, 20 kilometre yürüyüşte Evin Demir, Şahin Şenoduncu ve Abdülselam İmuk ile 4100 bayrak takımı için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Türkiye Atletizm Federasyonu, Dünya Atletizm Birliği'nin (World Athletics) 2020 Tokyo Olimpiyatları kesin kota listesine göre, Olimpiyatlara katılma hakkı elde eden 100 metrede Jak Ali Harvey ve Emre Zafer Barnes, 20 kilometre yürüyüşte Evin Demir, Şahin Şenoduncu ve Abdülselam İmuk ile 4100 bayrak takımımızı kutluyorum. Milli sporcularımıza Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum. Milli sporcularımızın başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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