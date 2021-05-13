Bakan Kasapoğlu, olimpik ve paralimpik sporcularla bayramlaştı Açıklaması
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Bakan Kasapoğlu, olimpik ve paralimpik sporcularla bayramlaştı Açıklaması

Bakan Kasapoğlu, olimpik ve paralimpik sporcularla bayramlaştı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla olimpik ve paralimpik sporcularla bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla olimpik ve paralimpik sporcularla bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Kasapoğlu, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Ankara Eryaman'daki Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'ne (TOHM) ziyarette bulundu.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyat Oyunları ile Paralimpik Oyunları için kampta bulunan sporcular ve çalışmalarına devam eden TOHM sporcularıyla bayramlaştı.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, çalışmalarında gösterdikleri azim ve heyecan için sporculara teşekkür ederek, "Sizleri dinamik, heyecanlı ve inançlı gördüğüm için tebrik ediyorum. İnşallah diğer sporcularımız gibi, sizlerin de bizi mutlu edeceğinize inanıyorum. Sevdiklerinizi, ailelerinizi, hocalarınızı mutlu etmek için çalışıyorsunuz. Olimpiyatlar başta olmak üzere her bir organizasyonun sizler için ayrı bir heyecan ve başarı hikayesi olacağına inanıyoruz. Çok yakın zamanlarda, bir takım branşlarda sporcumuz dahi yokken şimdi dünya çapında şampiyonlarımız var." ifadelerini kullandı.

Ay-yıldızlı forma için mücadele eden sporcuların her birinin vatan ve bayrak sevdalısı olduğuna dikkati çeken Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Siz değerli kardeşlerimizle her zaman gurur duyuyoruz. Bayramda bile mola vermeden ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak için büyük fedakarlıklarla terinizi akıtıyorsunuz. Türk spor tarihine isimlerinizi altın harflerle yazdıracağınıza, ülkemizi gururlandıracağınıza tüm kalbimle inanıyorum. Bizler, elimizden gelen bütün imkanları sizin için seferber etmeye hazırız. Yurdumuzun dört bir yanında inşa ettiğimiz tesislerimizle, gece gündüz demeden çalışan antrenörlerimizle, hem maddi hem manevi bütün imkanlarımızla arkanızdayız. Yeter ki azminizden, heyecanınızdan vazgeçmeyin."

Bakan Kasapoğlu, olimpik ve paralimpik sporcularla bayramlaştı Açıklaması
Bakan Kasapoğlu, olimpik ve paralimpik sporcularla bayramlaştı Açıklaması
Bakan Kasapoğlu, olimpik ve paralimpik sporcularla bayramlaştı Açıklaması
Bakan Kasapoğlu, olimpik ve paralimpik sporcularla bayramlaştı Açıklaması
Bakan Kasapoğlu, olimpik ve paralimpik sporcularla bayramlaştı Açıklaması
Bakan Kasapoğlu, olimpik ve paralimpik sporcularla bayramlaştı Açıklaması
Bakan Kasapoğlu, olimpik ve paralimpik sporcularla bayramlaştı Açıklaması
Bakan Kasapoğlu, olimpik ve paralimpik sporcularla bayramlaştı Açıklaması
Bakan Kasapoğlu, olimpik ve paralimpik sporcularla bayramlaştı Açıklaması
Bakan Kasapoğlu, olimpik ve paralimpik sporcularla bayramlaştı Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

Foto muhabirlerine çirkin saldırı
Foto muhabirlerine çirkin saldırı
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