Bakan Kasapoğlu'ndan olimpik sporculara kamp ziyareti
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Bakan Kasapoğlu'ndan olimpik sporculara kamp ziyareti

Bakan Kasapoğlu'ndan olimpik sporculara kamp ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo 2020 Olimpiyatları'na hazırlanan A Milli Kadın Voleybol Takımı ile milli güreşçileri kamp yaptıkları yerlerde ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo 2020 Olimpiyatları'na hazırlanan A Milli Kadın Voleybol Takımı ile milli güreşçileri kamp yaptıkları yerlerde ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli sporcuları ziyaret etmeye devam ediyor. Bakan Kasapoğlu ilk olarak Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan milli güreşçileri Bolu'da kamp yaptıkları otelde ziyaret etti. Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil edecek olan Taha Akgül, Süleyman Atlı, Osman Göçen ve Süleyman Karadeniz ile bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, sporcuların çalışmalarını kamp yerinden takip etti. Olimpiyat hazırlıkları hakkında sporculardan ve antrenörlerinden bilgi alan Bakan Kasapoğlu, millilerle tek tek ilgilenerek sohbet etti.

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Bakan Kasapoğlu, daha sonra İstanbul Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda çalışmalarını sürdüren A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı ziyaret etti. Tam kadro çalışmalarını sürdüren milli takımla yakından ilgilenen Bakan Kasapoğlu, takım kaptanı Eda Erdem Dündar ile de bir süre sohbet etti. Milli voleybolcuların bu süreçteki çalışmalarını dinleyen Bakan Kasapoğlu, Başantrenör Giovanni Guidetti ve teknik ekipten de çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda milli sporculara olan inancını dile getirip başarı dileklerini bulunan Bakan Kasapoğlu, olimpiyat özelinde hazırlattığı hediyeleri sporculara verdi. Milli sporcular da Bakan Kasapoğlu ile hatıra fotoğrafı çekilerek desteği ve ziyareti nedeniyle teşekkür etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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