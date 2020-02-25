Bakan Kasapoğlu'ndan Nursal Bilgin için taziye mesajı
Haberler » Güncel » Bakan Kasapoğlu'ndan Nursal Bilgin için taziye mesajı - Haber

Bakan Kasapoğlu'ndan Nursal Bilgin için taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hayatını kaybeden Kasımpaşa Kulübü'nün eski sportif direktörü Nursal Bilgin için taziyede bulundu.

25.02.2020 13:28 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:28
Bakan Kasapoğlu'ndan Nursal Bilgin için taziye mesajı

Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hayatını kaybeden Kulübü'nün eski sportif direktörü Nursal Bilgin için taziyede bulundu.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı taziye mesajında, "Kasımpaşa-Yukatel maçı sırasında tribünde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Kasımpaşa Kulübü eski sportif direktörü Nursal Bilgin'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve Kasımpaşa Spor Kulübü'ne başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler