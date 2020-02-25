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Bakan Kasapoğlu'ndan Nursal Bilgin için taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kasımpaşa Kulübü'nün eski sportif direktörü Nursal Bilgin için taziye mesajı yayınladı.

25.02.2020 13:18 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:18
Bakan Kasapoğlu'ndan Nursal Bilgin için taziye mesajı

Gençlik ve Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçirdiği sonucu hayatını kaybeden Kulübü'nün eski sportif direktörü Nursal Bilgin için taziye mesajı yayınladı.


Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor maçı sırasında tribünde fenalaşarak, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Kasımpaşa Kulübü'nün eski sportif direktörü Nursal Bilgin için taziyede bulundu. Bakan Kasapoğlu, Bilgin için yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:


"Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor maçı sırasında tribünde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Kasımpaşa Kulübü eski sportif direktörü Nursal Bilgin'in vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve Kasımpaşa Spor Kulübü'ne başsağlığı diliyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA
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