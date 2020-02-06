Bakan Kasapoğlu'ndan Nur Gencer için taziye mesajı
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Bakan Kasapoğlu'ndan Nur Gencer için taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hayatını kaybeden spor adamı Nur Gencer için taziye mesajı yayımladı.

06.02.2020 23:54 | Son Güncelleme: 06.02.2020 23:54
Bakan Kasapoğlu'ndan Nur Gencer için taziye mesajı

Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hayatını kaybeden spor adamı Nur Gencer için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Kasapoğlu taziye mesajında, "Türk basketbolunun duayen ismi Nur Gencer'in vefat haberini büyük bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Basketbol camiasına büyük katkı sağlayan Gencer'e Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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