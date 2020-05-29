Bakan Kasapoğlu'ndan Nihat Özdemir'e "geçmiş olsun" telefonu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ameliyat geçiren Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'e "geçmiş olsun" temennisinde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ameliyat geçiren Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'e "geçmiş olsun" temennisinde bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Kasapoğlu, sol omzundan operasyon geçiren Nihat Özdemir ile telefonda görüştü. Nihat Özdemir'den sağlık durumu hakkında bilgi alan Kasapoğlu, "geçmiş olsun" dileğini iletti. Kaynak: AA