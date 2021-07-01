Bakan Kasapoğlu'ndan Necat Ekinci'ye tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanan milli boksör Necat Ekinci'yi tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanan milli boksör Necat Ekinci'yi tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo 2020 IOC Boxing Task Force sıralama listesine göre 69 kiloda, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanan milli boksör Necat Ekinci için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi: "IOC Boxing Task Force sıralama listesine göre 69 kiloda 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanan milli sporcumuz Necat Ekinci'yi tebrik ediyorum. Sporcularımızdan art arda gelen bu güzel haberler , gençlerimize de motivasyon kaynağı olacağına inanıyorum. Olimpiyatlarda mücadele etmeye hak kazanan milli sporcumuzun başarısında emeği geçenleri de teşekkür ediyor, Necat Ekinci'ye Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum."

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı