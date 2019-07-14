Bakan Kasapoğlu'ndan Nazmiye Muratlı'ya tebrik mesajı

İSTANBUL/ DHA

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Para Halter Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli sporcu Nazmiye Muratlı'yı tebrik etti.

Para Halter Dünya Şampiyonası'nda kadınlar 45 kiloda Nazmiye Muratlı, 116 kiloluk kaldırışıyla ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Para Halter Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli sporcu Nazmiye Muratlı'yı yürekten kutluyorum. Milli sporcumuz başarıları ile bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Nazmiye Muratlı gibi örnek sporcular sayesinde Türk sporu daha ileri noktalara taşınacak. Milli sporcumuzu örnek alan bir çok sporcumuz yetişecek ve nice başarılara imza atacak. Bizler de her zaman onların yanında olacak ve destek vereceğiz. Sporcumuzun başarısında emeği geçenleri tebrik ediyor ve milli sporcumuza başarılar diliyorum."

Kaynak: DHA