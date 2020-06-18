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Bakan Kasapoğlu'ndan Muslera'ya ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kadapoğlu, ayağı kırılan ve ameliyat edilen Fernando Muslera'yı ziyaret etti.

Bakan Kasapoğlu'ndan Muslera'ya ziyaret
18.06.2020 09:42 | Son Güncelleme: 18.06.2020 10:46

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kadapoğlu, ayağı kırılan ve ameliyat edilen Fernando Muslera'yı ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çaykur Rizespor maçında ayağı kırılan ve salı günü ameliyat edilen Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'yı hastanede ziyaret etti. Ziyareti sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kasapoğlu, "En kısa zamanda, sahalara daha sağlıklı bir şekilde döneceğinden hiç şüphemiz yok. Geçmiş olsun Muslera" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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