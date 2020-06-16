HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Bakan Kasapoğlu'ndan Muslera'ya 'geçmiş olsun' telefonu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçirdiği sakatlık sonrası ameliyat olan Galatasaray Kaptanı Fernando Muslera'yı telefonla arayarak 'geçmiş olsun' temennisinde bulundu.

Bakan Kasapoğlu'ndan Muslera'ya 'geçmiş olsun' telefonu
16.06.2020 16:57 | Son Güncelleme: 16.06.2020 17:18

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçirdiği sakatlık sonrası ameliyat olan Galatasaray Kaptanı Fernando Muslera'yı telefonla arayarak 'geçmiş olsun' temennisinde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hafta sonu geçirdiği sakatlık sonrası ameliyat geçiren Galatasaray Kaptanı Fernando Muslera'yı telefonla arayarak 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Bakan Kasapoğlu, Galatasaray'ın Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile yaptığı maçta tibia ile fibula kemiklerinde kırık oluşan ve bugün ameliyat edilen Uruguaylı kaleci Fernando Muslera ile telefonda görüştü.

Hastanede tedavi gören kaleci Muslera'dan sağlık durumu hakkında bilgi alan Bakan Kasapoğlu, yaşanan sakatlıktan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, başarılı file bekçisinin en kısa zamanda iyileşmesi temennisinde bulundu.

Bakan Kasapoğlu ayrıca Fernando Muslera'nın 34'üncü doğum günü de kutladı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Didier Drogba, Chelsea formasıyla ilk golünü Crystal Palace'a karşı kaydetti Spor
Didier Drogba, Chelsea formasıyla ilk golünü Crystal Palace'a karşı kaydetti
Dili boğazına kaçan futbolcuyu hayata döndüren hakem yaşananları anlattı Spor
Dili boğazına kaçan futbolcuyu hayata döndüren hakem yaşananları anlattı
UEFA, İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalini 1 yıl erteledi Spor
UEFA, İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalini 1 yıl erteledi
Aniden doğum sancısı tutan güzel sporcu, bebeğini evinin banyosunda doğurdu Spor
Aniden doğum sancısı tutan güzel sporcu, bebeğini evinin banyosunda doğurdu
Sivassporlu Mert Hakan'ın Galatasaray'ı takipten çıkarması Fenerbahçe iddialarını gündeme getirdi Spor
Sivassporlu Mert Hakan'ın Galatasaray'ı takipten çıkarması Fenerbahçe iddialarını gündeme getirdi
Trabzonspor eski başkanı Usta, alacağı 38 milyon TL'yi kulübe bağışladı Spor
Trabzonspor eski başkanı Usta, alacağı 38 milyon TL'yi kulübe bağışladı
Abdurrahim Albayrak: Muslera'nın sözleşmesini uzatacağız
Abdurrahim Albayrak: Muslera'nın sözleşmesini uzatacağız
Patricia Callero, bugün ameliyat olan eşi Muslera'nın doğum gününü hastanede kutladı
Patricia Callero, bugün ameliyat olan eşi Muslera'nın doğum gününü hastanede kutladı
Galatasaray'ın eski kalecisi De Sanctis, Roma'ya sportif direktör oluyor
Galatasaray'ın eski kalecisi De Sanctis, Roma'ya sportif direktör oluyor
Ayağı kırılan Galatasaraylı Fernando Muslera'nın ameliyatı başarılı geçti
Ayağı kırılan Galatasaraylı Fernando Muslera'nın ameliyatı başarılı geçti
Galatasaray Doktoru Yener İnce: Muslera'nın 6 ay gibi bir sürede dönmesini bekliyoruz
Galatasaray Doktoru Yener İnce: Muslera'nın 6 ay gibi bir sürede dönmesini bekliyoruz
Beşiktaş'ın anlaştığı Gyasi, perşembe günü İstanbul'a geliyor
Beşiktaş'ın anlaştığı Gyasi, perşembe günü İstanbul'a geliyor
MHK, Ç.Rizespor-G.Saray maçının hakemi Uğurlu'ya 28. haftada maç vermedi
MHK, Ç.Rizespor-G.Saray maçının hakemi Uğurlu'ya 28. haftada maç vermedi
Schalke'li milli futbolcu Ozan Kabak, Golden Boy'a aday gösterildi
Schalke'li milli futbolcu Ozan Kabak, Golden Boy'a aday gösterildi
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gökhan Töre ve N'Sakala'yı istiyor
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gökhan Töre ve N'Sakala'yı istiyor
Apandisit ameliyatı olan Kruse, 3 hafta sonra forma giyebilecek
Apandisit ameliyatı olan Kruse, 3 hafta sonra forma giyebilecek
Real Madrid'in evi Santiago Bernabeu Stadı yenilendi
Real Madrid'in evi Santiago Bernabeu Stadı yenilendi
Ünlü spikerin yürüyüş sırasında eğilerek verdiği poz beğeni rekoru kırdı
Ünlü spikerin yürüyüş sırasında eğilerek verdiği poz beğeni rekoru kırdı
Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti
Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti
Fenerbahçe'nin gündemindeki Mesut Özil, sporcu sosyal tesisinin açılışı için Türkiye'ye geliyor
Fenerbahçe'nin gündemindeki Mesut Özil, sporcu sosyal tesisinin açılışı için Türkiye'ye geliyor
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Max Kruse apandisit ameliyatı oldu
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Max Kruse apandisit ameliyatı oldu
Galatasaray, Muslera'nın yerine Sinan Bolat ve Lung'u transfer etmeyi düşünüyor
Galatasaray, Muslera'nın yerine Sinan Bolat ve Lung'u transfer etmeyi düşünüyor
Galatasaray'ın gündemindeki Sivassporlu Mert Hakan: Sezon sonu ayrılıyorum
Galatasaray'ın gündemindeki Sivassporlu Mert Hakan: Sezon sonu ayrılıyorum
PSG Sportif Direktörü Leonardo: Mbappe ve Neymar takımda kalacak
PSG Sportif Direktörü Leonardo: Mbappe ve Neymar takımda kalacak
Barcelona'lı Luis Suarez'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Barcelona'lı Luis Suarez'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Trabzonspor'u şampiyon gibi karşılayan taraftarlar, koronavirüs kurallarını hiçe saydı
Trabzonspor'u şampiyon gibi karşılayan taraftarlar, koronavirüs kurallarını hiçe saydı
River Plate yöneticisi Francescoli: Kapımız Falcao'ya sonuna kadar açık
River Plate yöneticisi Francescoli: Kapımız Falcao'ya sonuna kadar açık
Sivasspor, sahasında Denizlispor'u mağlup etti
Sivasspor, sahasında Denizlispor'u mağlup etti
Manchester United'ın kalecisi David de Gea'dan Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Manchester United'ın kalecisi David de Gea'dan Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Bayern Münih'te Lewandowski ve Müller ikilisi 92 golün 60'ına katkı sağladı
Bayern Münih'te Lewandowski ve Müller ikilisi 92 golün 60'ına katkı sağladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Musa Farisoğulları Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Şener Şen Acun Ilıcalı Mustafa Ceceli
Spor Falcao Okan Buruk Fatih Terim Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza İlaç Kadın Bingöl
Şu an buradasınız: Bakan Kasapoğlu'ndan Muslera'ya 'geçmiş olsun' telefonu - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.6.2020 17:51:51. #1.14#
title