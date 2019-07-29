Bakan Kasapoğlu'ndan Muaythai Milli Takımı'na tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tayland'da düzenlenen Muaythai Dünya Şampiyonası'nı 2 altın, 2 gümüş ve 5 bronz madalyayla üçüncü tamamlayan milli takımı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, "Tayland'da düzenlenen Muaythai Dünya Şampiyonası'nı 2 altın, 2 gümüş ve 5 bronz madalyayla üçüncü tamamlayan milli sporcularımızı kutluyorum. Sporcularımızın başarısı bizleri gururlandırdı. Milli sporcularımızın bu başarısında emeği geçenlere teşekkür ediyor, millilerimize bundan sonraki spor yaşamlarında başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA