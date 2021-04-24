Bakan Kasapoğlu'ndan milli yüzücülere tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, olimpiyat A barajını geçerek Tokyo 2020 kotası kazanan milli yüzücüler Ümit Can Güreş ve Berke Saka'yı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, olimpiyat A barajını geçerek Tokyo 2020 kotası kazanan milli yüzücüler Ümit Can Güreş ve Berke Saka'yı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Tokyo 2020'ye katılım noktasında milli sporcularımızdan güzel haberler gelmeye devam ediyor. Edirne'de düzenlenen Turkcell Açık Yaş Milli Takım Seçme Yarışları'nda 100 metre kelebekte Ümit Can Güreş ve 200 metre sırtüstünde Berke Saka, olimpiyat A barajını geçerek Tokyo 2020 vizesi aldı. Milli yüzücülerimizi tebrik ediyor, olimpiyat oyunlarında kendilerine başarılar diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar