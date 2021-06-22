Son dakika haberleri! Bakan Kasapoğlu, Tokyo 2020 kotası elde eden milli yüzücü Yiğit Aslan'ı tebrik etti
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Son dakika haberleri! Bakan Kasapoğlu, Tokyo 2020 kotası elde eden milli yüzücü Yiğit Aslan'ı tebrik etti

Son dakika haberleri! Bakan Kasapoğlu, Tokyo 2020 kotası elde eden milli yüzücü Yiğit Aslan'ı tebrik etti
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

Son dakika haberler... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Turkcell Yüzme Milli Takım Seçmesi'nde erkekler serbest stil 800 metrede elde ettiği 7: 51.60'lık derecesiyle Tokyo 2020 vizesi alan Yiğit Aslan'ı kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Turkcell Yüzme Milli Takım Seçmesi'nde erkekler serbest stil 800 metrede elde ettiği 7: 51.60'lık derecesiyle Tokyo 2020 vizesi alan Yiğit Aslan'ı kutladı.

Bakan Kasapoğlu yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Edirne'de düzenlenen Türkiye Turkcell Milli Takım Seçmesi'nde erkekler serbest stil 800m'de elde ettiği 7: 51.60'lık derecesiyle Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanan milli yüzücümüz Yiğit Aslan'ı kutluyorum. Olimpiyatlarda mücadele etmeye hak kazanan milli sporcumuzun başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyor, Yiğit Aslan'a Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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