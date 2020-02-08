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Bakan Kasapoğlu'ndan milli yüzücü Merve Tuncel'e tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fransa'da düzenlenen FFN Golden Tour Camille Muffat Yüzme Müsabakalarında 1500 metre serbest stilde A barajını geçerek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota alan Merve Tuncel'i tebrik etti.

08.02.2020 22:06 | Son Güncelleme: 08.02.2020 22:06
Bakan Kasapoğlu'ndan milli yüzücü Merve Tuncel'e tebrik

Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'da düzenlenen FFN Golden Tour Camille Muffat Yüzme Müsabakalarında 1500 metre serbest stilde A barajını geçerek 2020 Olimpiyat Oyunları'na kota alan Merve Tuncel'i tebrik etti.


Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fransa'da düzenlenen FFN Golden Tour Camille Muffat Yüzme Müsabakalarında 1500 metre serbest stilde 16: 29.04'lük derecesiyle A barajını geçerek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota alan Merve Tuncel için tebrik mesajı yayımladı.


Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:


"Fransa'da düzenlenen FFN Golden Tour Camille Muffat Yüzme Müsabakalarında 1500 metre serbest stilde 16: 29.04'lük derecesiyle A barajını geçerek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden Merve Tuncel'i kutluyorum. Milli Sporcumuzun başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyor, Merve Tuncel'e 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA
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