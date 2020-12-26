Bakan Kasapoğlu'ndan milli yüzücü Deniz Ertan için tebrik mesajı
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Bakan Kasapoğlu'ndan milli yüzücü Deniz Ertan için tebrik mesajı

26.12.2020 09:49 | Son Güncelleme: 26.12.2020 09:53
Bakan Kasapoğlu'ndan milli yüzücü Deniz Ertan için tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmelerinde 1500 metre serbest stildeki 16: 22.23'lük derecesiyle Olimpiyat A barajını geçen Deniz Ertan için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmelerinde 1500 metre serbest stildeki 16: 22.23'lük derecesiyle Olimpiyat A barajını geçen Deniz Ertan için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmelerinde 1500 metre serbest stildeki 16: 22.23'lük derecesiyle Olimpiyat A barajını geçen Deniz Ertan'ı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yüzme branşında sporcularımızdan gelen haberler bizleri mutlu ediyor. Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmelerinde 1500 metre serbest stildeki 16: 22.23'lük derecesiyle Olimpiyat A barajını geçen Deniz Ertan'ı kutluyorum. Milli Sporcumuzun başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyor, Deniz Ertan'a başarılar diliyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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