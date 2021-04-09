Son dakika haber: Bakan Kasapoğlu'ndan milli tekvandoculara tebrik
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Son dakika haber: Bakan Kasapoğlu'ndan milli tekvandoculara tebrik

Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor
Son dakika haber: Bakan Kasapoğlu'ndan milli tekvandoculara tebrik

Gelen son dakika haberlerine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da devam eden Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da devam eden Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı mesajında tekvando şampiyonasında milli sporculardan güzel haberler gelmeye devam ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Şampiyonada altın madalya kazanarak ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektiren Hakan Reçber ile gümüş madalya kazanan Zeliha Ağrıs ve Hatice Kübra İlgün'ü tebrik ediyorum. Sporcularımızın başarısında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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