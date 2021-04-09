Son dakika haber: Bakan Kasapoğlu'ndan milli tekvandoculara tebrik

Gelen son dakika haberlerine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da devam eden Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.