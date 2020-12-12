Bakan Kasapoğlu'ndan milli tekvandoculara tebrik
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Bakan Kasapoğlu'ndan milli tekvandoculara tebrik

12.12.2020 09:57 | Son Güncelleme: 12.12.2020 10:02
Bakan Kasapoğlu'ndan milli tekvandoculara tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Olimpik Kilo Kategorileri Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcularımız için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Olimpik Kilo Kategorileri Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcularımız için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Olimpik Kilo Kategorileri Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcularımızı kutladı.

Bakan Kasapoğlu'nun tebrik mesajı şöyle:

"Avrupa Tekvando Birliği tarafından Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Olimpik Kilo Kategorileri Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda mücadele eden Milli sporcularımız bizleri mutlu eden derecelere imza attılar. Şampiyonada gümüş madalya kazanan Hatice Kübra İlgün ve Nafia Kuş ile bronz madalyanın sahibi olan İkra Kayır'ı tebrik ediyorum. Milli sporcularımıza önümüzdeki organizasyonlarda başarılar diliyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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