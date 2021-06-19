Bakan Kasapoğlu'ndan milli sporcu Kaan Kahraman'a tebrik
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Bakan Kasapoğlu'ndan milli sporcu Kaan Kahraman'a tebrik

Bakan Kasapoğlu'ndan milli sporcu Kaan Kahraman'a tebrik
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Güncel

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İtalya'da düzenlenen 17. CMAS Paletli Yüzme Dünya Gençler Şampiyonası'nda 50 metre dip disiplininde altın madalya kazanan Kaan Kahraman için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İtalya'da düzenlenen 17. CMAS Paletli Yüzme Dünya Gençler Şampiyonası'nda 50 metre dip disiplininde altın madalya kazanan Kaan Kahraman için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İtalya'nın Lignano Sabbiadoro kentinde düzenlenen 17. CMAS Paletli Yüzme Dünya Gençler Şampiyonası'nda 50 metre dip disiplininde dünya şampiyonu olan Kaan Kahraman'ı kutluyorum. Genç sporcularımızın şampiyonayı 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya alarak tamamlaması bizleri hem gururlandırdı hem de gelecek adına umutlandırdı. Milli sporcularımızın elde ettiği başarıda başta aileleri olmak üzere emeği geçenleri tebrik ediyor, sporcularımıza başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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