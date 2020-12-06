Bakan Kasapoğlu'ndan milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven'e tebrik
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Bakan Kasapoğlu'ndan milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven'e tebrik

06.12.2020 19:55 | Son Güncelleme: 06.12.2020 19:58
Bakan Kasapoğlu'ndan milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven'e tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, konuk yarışmacı olarak katıldığı Formula 1'in destek yarışlarından olan Porsche Sprint Challenge şampiyonasının Orta Doğu ayağı Sakhir Grand Prix'sindeki 2 yarışı da kazanan Ayhancan Güven'i kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, konuk yarışmacı olarak katıldığı Formula 1'in destek yarışlarından olan Porsche Sprint Challenge şampiyonasının Orta Doğu ayağı Sakhir Grand Prix'sindeki 2 yarışı da kazanan Ayhancan Güven'i kutladı.

Bakan Kasapoğlu, Ayhancan Güven için yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Porsche Sprint Challenge şampiyonasının Orta Doğu ayağı SakhirGP'deki 2 yarışı da kazanan genç sporcumuz Ayhancan Güven'i yürekten kutluyorum. Uluslararası arenada gösterdiği başarılı performanslarla bizleri gururlandırmaya devam eden Ayhancan'ın bundan sonraki spor yaşamında da önemli başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum. Genç sporcumuzun başarısında emeği geçen başta ailesi olmak üzere herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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