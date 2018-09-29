Bakan Kasapoğlu'ndan Milli Okçulara Tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Samsun'da düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası Finalleri'nde altın madalya kazanan Yeşim Bostan-Demir Elmaağaçlı ikilisini tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı kutlama mesajında, Yeşim Bostan ile Demir Elmaağaçlı'dan oluşan Türkiye Makaralı Yay Karışık Takımı'nın finalde Hindistan'ı yenerek altın madalya kazandığını hatırlatarak, şu ifadelere yer verdi:

"Samsun'da düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası Finalleri'nin ilk gününde milli sporcularımız bizlere büyük bir mutluluk yaşattı. Sporcularımızın bu büyük başarıyı Avrupa rekoru kırarak elde etmesi, bizleri ayrıca gururlandırdı. Ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektiren milli sporcularımızı gönülden kutluyor, bu değerli organizasyonda mücadele edecek diğer sporcularımıza başarılar diliyorum."