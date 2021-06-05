Bakan Kasapoğlu'ndan milli okçu Yakup Yıldız'a tebrik
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Bakan Kasapoğlu'ndan milli okçu Yakup Yıldız'a tebrik

Bakan Kasapoğlu'ndan milli okçu Yakup Yıldız'a tebrik
Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Güncel

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya'da düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda erkekler makaralı yay kategorisinde altın madalya kazanan Yakup Yıldız'ı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya'da düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda erkekler makaralı yay kategorisinde altın madalya kazanan Yakup Yıldız'ı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu tebrik mesajında, "Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda erkekler makaralı yay kategorisinde altın madalya kazanarak şampiyon olan Yakup Yıldız'ı yürekten kutluyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bizleri gururlandıran Yakup Yıldız'a başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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