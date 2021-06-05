Bakan Kasapoğlu'ndan milli okçu Yakup Yıldız'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya'da düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Erkekler Makaralı Yay kategorisinde altın madalya kazanan Yakup Yıldız'ı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya'da düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Erkekler Makaralı Yay kategorisinde altın madalya kazanan Yakup Yıldız'ı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya'da yapılan Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Erkekler Makaralı Yay kategorisinde Avrupa Şampiyonu olan Yakup Yıldız için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Erkekler Makaralı Yay kategorisinde altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu olan Yakup Yıldız'ı yürekten kutluyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bizleri gururlandıran Yakup Yıldız'a başarılarının devamını diliyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı