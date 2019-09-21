Bakan Kasapoğlu'ndan milli masa tenisçilere tebrik

21.09.2019 20:44

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İsveç'te düzenlenen Para Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda 11 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Helsingborg şehrinde düzenlenen şampiyonada 4'er altın ve gümüş ile 3 bronz madalya alan milli sporcuları tebrik ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa Şampiyonası'nda elde ettikleri derecelerle bizleri gururlandıran sporcularımıza başarılarının devamını diliyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA