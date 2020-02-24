Bakan Kasapoğlu'ndan milli karatecilere ziyaret

24.02.2020 13:25 | Son Güncelleme: 24.02.2020 13:25

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 28 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında Avusturya'da gerçekleştirilecek olan ve Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota puanı veren Karate 1 Premier Lig'e hazırlanan karate milli takımını ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avusturya'nın Salzburg şehrinde gerçekleştirilecek olan ve Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota puanı veren Karate 1 Premier Lig'e hazırlanan karate milli takımını ziyaret etti.

Milli karatecilerin İstanbul'da kamp yaptıkları yeri ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, milli sporcularla yakından ilgilenerek, turnuva hazırlıkları ve Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları süreci ile ilgili bilgi aldı.Milli karatecilerin ciddi bir potansiyele sahip olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, bu birikimi Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunlarında taçlandıracaklarına inandığını belirtti. Sporcuların gençlere örnek olmak gibi bir misyonu olduğunu da hatırlatan Bakan Kasapoğlu, "Sizler yurt dışında bizleri temsil eden elçilerimizsiniz. Yurt içinde de gençlerin rol modelisiniz" diye konuştu.Türkiye'nin genç bir nüfusa sahip olduğunu belirten bakan Kasapoğlu, "İçerisinde bulunduğumuz bu çağda çok cazibe alanı var. Sporu cazip kılmak için çok çalışmamız lazım. Bu noktada da sizlere büyük görev düşüyor" ifadelerini kullandı.

Sporcu bursu hakkında da genç sporculara bilgi veren Bakan Kasapoğlu, yaşanan sürecin tarihi bir adım olduğunu belirterek, hayata geçirdikleri projenin, sporcuların eğitim ile spor ikileminde kalmamaları adına önemli bir adım olduğunu belirtti.

Kaynak: DHA

- İstanbul