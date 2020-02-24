Bakan Kasapoğlu'ndan milli karatecilere ziyaret

24.02.2020 12:26 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:26

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'da kamp yapan Karate Milli Takımı'nı ziyaret etti.

Kasapoğlu, 28 Şubat-1 Mart tarihlerinde Avusturya'nın Salzburg kentinde gerçekleştirilecek Karate 1 Premier Lig'e hazırlanan milli sporcularla bir araya geldi.

2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılım puanı veren organizasyonun hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren karatecilerle yakından ilgilenen Bakan Kasapoğlu, olimpiyat sürecine ilişkin bilgi de aldı.

Milli karatecilerin ciddi bir potansiyele sahip olduğunu belirten Kasapoğlu, sporcuların bu birikimi, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda taçlandıracağına inandığını ifade etti.

Bakan Kasapoğlu, sporcuların gençlere örnek olmak gibi misyonunun bulunduğunu dile getirerek, "Sizler yurt dışında bizleri temsil eden elçilerimizsiniz, yurt içinde de gençlerin rol modelisiniz." dedi.

Türkiye'nin genç bir nüfusa sahip olduğuna işaret eden Kasapoğlu, "İçerisinde bulunduğumuz bu çağda çok cazibe alanı var. Sporu cazip kılmak için çok çalışmamız lazım. Bu noktada da sizlere büyük görev düşüyor." diye konuştu.

Sporcu bursu hakkında karatecilere bilgi veren Bakan Kasapoğlu, sporcuların eğitim ile spor ikileminde kalmamaları adına "tarihi bir adım" attıklarını vurguladı.

Kaynak: AA