Bakan Kasapoğlu'ndan milli karatecilere ziyaret

24.02.2020 12:18 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:19

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 28 Şubat-3 Mart tarihleri arasında Avusturya'da gerçekleştirilecek olan ve Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota puanı veren Karate 1 Premier Lig'e hazırlanan karate milli takımını ziyaret etti.



Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avusturya'nın Salzburg şehrinde gerçekleştirilecek olan ve Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota puanı veren Karate 1 Premier Lig'e hazırlanan karate milli takımını ziyaret etti. Milli karatecileri İstanbul'da kamp yaptıkları yerde ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, sporcularla yakından ilgilenerek, turnuva hazırlıkları ve Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları süreci ile ilgili bilgi aldı.



Milli karatecilerin ciddi bir potansiyele sahip olduğunu aktaran Bakan Kasapoğlu, bu birikimi Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunlarında taçlandıracaklarına inandığını belirtti. Sporcuların gençlere örnek olmak gibi bir misyonu olduğunu hatırlatan Bakan Kasapoğlu, "Sizler yurt dışında bizleri temsil eden elçilerimizsiniz. Yurt içinde de gençlerin rol modelisiniz" ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin genç bir nüfusa sahip olduğunu kaydeden bakan Kasapoğlu, "İçerisinde bulunduğumuz bu çağda çok cazibe alanı var. Sporu cazip kılmak için çok çalışmamız lazım. Bu noktada da sizlere büyük görev düşüyor" aktarımında bulundu.



Genç sporculara sporcu bursu hakkında da bilgi veren Bakan Kasapoğlu, yaşanan sürecin tarihi bir adım olduğunu bildirerek, hayata geçirdikleri projenin, sporcuların eğitim ile spor ikileminde kalmamaları adına önemli bir adım olduğunu vurguladı. - ANKARA

Kaynak: İHA