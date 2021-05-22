Bakan Kasapoğlu'ndan milli karatecilere tebrik
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Bakan Kasapoğlu'ndan milli karatecilere tebrik

Bakan Kasapoğlu'ndan milli karatecilere tebrik
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Güncel

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'nda 5 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan milli karatecileri tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'nda 5 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan milli karatecileri tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hırvatistan'ın Porec kentinde devam eden Avrupa Karate Şampiyonası'nda şu ana kadar 5'i altın, 2'si gümüş, 1'i bronz olmak üzere 8 madalya kazanan sporcularımızı kutluyorum. Kazandıkları madalyalarla bizleri gururlandıran milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum. Avrupa Karate Şampiyonası'nda ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Şampiyonada mücadele edecek olan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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