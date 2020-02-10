Haberler » Spor » Bakan Kasapoğlu'ndan milli karatecilere tebrik - Spor

Bakan Kasapoğlu'ndan milli karatecilere tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu; Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda kazandıkları madalyalarla genel klasmanda birinci olan milli sporcuları kutladı.

10.02.2020 11:36 | Son Güncelleme: 10.02.2020 11:36
Bakan Kasapoğlu'ndan milli karatecilere tebrik

Gençlik ve Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu; Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda kazandıkları madalyalarla genel klasmanda birinci olan milli sporcuları kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nı genel klasmanda birinci bitiren milli karatecileri tebrik etti. Bakan Kasapoğlu, Avrupa birincisi olan milli karateciler için yayımladığı tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı: "Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda; 6 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya kazanarak genel klasmanda Avrupa şampiyonu olan milli karatecilerimizi yürekten kutluyorum. Gençlerimiz, bu önemli başarı ile bizleri gururlandırırken, gelecek adına da umut verdiler. Elde edilen bu önemli başarıda emeği geçenlere başta aileleri olmak üzere teşekkür ediyorum."


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler