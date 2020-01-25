Bakan Kasapoğlu'ndan milli judoculara tebrik
Haberler » Güncel » Bakan Kasapoğlu'ndan milli judoculara tebrik - Haber

Bakan Kasapoğlu'ndan milli judoculara tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İsrail'de düzenlenen Judo Tel Aviv Grand Prix'sinin son gününde gümüş madalya kazanan Mikail Özerler ile bronz madalya elde eden Kayra Sayit'i tebrik etti.

25.01.2020 21:22 | Son Güncelleme: 25.01.2020 21:22
Bakan Kasapoğlu'ndan milli judoculara tebrik

Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'de düzenlenen Judo Grand Prix'sinin son gününde gümüş madalya kazanan Mikail Özerler ile bronz madalya elde eden Kayra Sayit'i tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İsrail'in Tel Aviv kentinde düzenlenen Judo Tel Aviv Grand Prix'sinin son gününde erkekler 90 kiloda gümüş madalya kazanan Mikail Özerler ile kadınlar +78 kiloda bronz madalyanın sahibi olan Kayra Sayit'i kutluyorum. Milli sporcularımıza başarılarının devamını diliyor, elde edilen başarıda emeği geçenleri de tebrik ediyorum."

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler