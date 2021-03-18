Son dakika haberleri... Bakan Kasapoğlu'ndan milli güreşçilere tebrik
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Son dakika haberleri... Bakan Kasapoğlu'ndan milli güreşçilere tebrik

18.03.2021 23:45 | Son Güncelleme: 18.03.2021 23:57
Son dakika haberleri... Bakan Kasapoğlu'ndan milli güreşçilere tebrik

Son dakika haberleri: Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de devam eden Tokyo Olimpiyatları Avrupa kıtası kalifikasyon turnuvasında elde ettikleri sonuç ile Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanan Serbest stilde, 86 kg da Osman Göçen ve 97 kg Süleyman...

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de devam eden Tokyo Olimpiyatları Avrupa kıtası kalifikasyon turnuvasında elde ettikleri sonuç ile Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanan Serbest stilde, 86 kg da Osman Göçen ve 97 kg Süleyman Karadeniz'i tebrik etti.

Mili güreşçiler için tebrik mesajı yayımlayan Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi;"Tokyo Olimpiyatları Avrupa kıtası kalifikasyon turnuvasında elde ettikleri sonuç ile Tokyo Olimpiyatlarına katılmaya hak kazanan milli güreşçilerimiz Osman Göçen ve Süleyman Karadeniz'i yürekten kutluyorum. Güreşçilerimiz her zaman olduğu gibi kazandıkları başarılarla bizleri gururlandırmaya devam ediyor. 2 güreşçimizin bu önemli başarısında emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Osman Göçen ve Süleyman Karadeniz'e turnuvadaki final müsabakasında ve Tokyo Olimpiyat Oyunlarında başarılar diliyorum."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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