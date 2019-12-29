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Bakan Kasapoğlu'ndan milli güreşçi Taha Akgül'e "geçmiş olsun" telefonu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sol omzundan ameliyat edilen olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül'ü telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

29.12.2019 20:46 | Son Güncelleme: 29.12.2019 20:46
Bakan Kasapoğlu'ndan milli güreşçi Taha Akgül'e

Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sol omzundan ameliyat edilen olimpiyat şampiyonu milli güreşçi 'ü telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu, milli takım kampında sakatlanan Taha ile görüştü.

Kasapoğlu, durumu hakkında bilgi aldığı 29 yaşındaki sporcunun en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni etti.

Kaynak: AA
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