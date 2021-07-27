Son dakika haberleri | Bakan Kasapoğlu'ndan milli golfçü Can Gürdenli'ye tebrik

Edinilen son dakika gelişmesine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Golf Birliği tarafından organize edilen "European Young Masters"da bronz madalya kazanan Can Gürdenli'yi kutladı.