Son dakika haberleri | Bakan Kasapoğlu'ndan milli golfçü Can Gürdenli'ye tebrik
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Son dakika haberleri | Bakan Kasapoğlu'ndan milli golfçü Can Gürdenli'ye tebrik

Son dakika haberleri | Bakan Kasapoğlu'ndan milli golfçü Can Gürdenli'ye tebrik
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

Edinilen son dakika gelişmesine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Golf Birliği tarafından organize edilen "European Young Masters"da bronz madalya kazanan Can Gürdenli'yi kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Golf Birliği tarafından organize edilen "European Young Masters"da bronz madalya kazanan Can Gürdenli'yi kutladı.

Bakan Kasapoğlu, Finlandiya'da düzenlenen "European Young Masters" erkekler kategorisinde organizasyonun üçüncü raundunu 69 (-3) gross skor oynayarak, toplamda 213 (-3) gross skorla bronz madalyanın sahibi olan milli golfçü Can Gürdenli'yi tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Finlandiya'da düzenlenen 'European Young Masters'da mücadele eden ve bronz madalyanın sahibi olan milli golfçümüz Can Gürdenli'yi kutluyor, başarısında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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